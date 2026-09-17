Столичная фирма подала иск к компании орловского чиновника с выручкой 6,5 млрд

Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск московского ООО «Визмет» к местному ООО «Кабельный завод “Эксперт-кабель”» заместителя председателя Орловского областного совета народных депутатов Сергея Кутенева. Сумма требований составляет 65,4 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предмет спора в материалах суда пока не раскрывается. Заседание по делу назначено на 5 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Кабельный завод "Эксперт-кабель"» было зарегистрировано в Орловской области в марте 2014 года. Уставный капитал — 1 млн руб. Генеральный директор и владелец 10%-й доли предприятия — Сергей Кутенев. Совладельцами также выступают Валерий (Владимирович) и Дмитрий (Владимирович) Черемисины (по 40%), Егор (Владимирович) Черемисин (5%) и Сергей Хромов (5%). По итогам 2025 года выручка предприятия составила 6,5 млрд руб., убыток — 21 млн руб. ООО «Визмет» зарегистрировано в Москве в ноябре 2002 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Василий Визир. 2025 год компания завершила с выручкой 4,2 млрд и чистой прибылью 52 млн руб.

В отношении господина Кутенева неоднократно возбуждались уголовные дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). В октябре 2023 года СКР расследовал дело о неуплате 297 млн руб., которое в августе 2024-го прекратили после погашения задолженности, пеней и штрафов на общую сумму 460 млн руб. В 2025 году в отношении топ-менеджера открыли новое дело.

Кабира Гасанова