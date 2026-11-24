До новой должности госпожа Шапошникова проработала в финансовой сфере 25 лет. Ранее она занимала пост заместителя министра финансов республики. Глава Мордовии отметил, что команда ведомства продолжит работу над реализацией нацпроектов, госпрограмм и выполнением социальных обязательств.