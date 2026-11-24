В Мордовии назначили нового руководителя Управления Федерального казначейства
Теперь ведомство возглавляет Ольга Шапошникова
Руководителем Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия назначена Ольга Шапошникова. Она сменила на посту Ольгу Соколову. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов во вторник, 24 ноября.
До новой должности госпожа Шапошникова проработала в финансовой сфере 25 лет. Ранее она занимала пост заместителя министра финансов республики. Глава Мордовии отметил, что команда ведомства продолжит работу над реализацией нацпроектов, госпрограмм и выполнением социальных обязательств.
Господин Здунов также поблагодарил Ольгу Соколову, которая возглавляла управление последние пять лет.
«В вопросах финансовой дисциплины федеральный центр всегда доверял и доверяет Мордовии. Большая заслуга Ольги Валентиновны и всего коллектива казначейства. Спасибо за высокий профессионализм», — отметил глава Мордовии.