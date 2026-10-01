ФСИН запомнит все лица

В Госдуму внесен правительственный законопроект о сборе биометрических данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Сейчас силовые структуры могут собирать дактилоскопию или делать фотографии граждан без их согласия «при осуществлении правосудия», в том числе для контроля за передвижением осужденных. Но отдельных полномочий у ФСИН для этого нет. Из-за законодательного пробела ведомство не может создать единую базу данных для их хранения. Законопроект не раскрывает дальнейшую судьбу собираемых сведений после того, как граждане были оправданы и освободились. В Минюсте “Ъ” пообещали, что биометрические данные будут «уничтожаться либо обезличиваться по достижении целей обработки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Правительство вечером 30 сентября внесло в Госдуму законопроект, разрешающий ФСИН, ее территориальным органам, исправительным колониям, исправительным центрам и СИЗО обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Изменения предложены в законы «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и в Уголовно-исполнительный кодекс.

Поправки позволят ФСИН «централизованно» хранить и обрабатывать биометрические данные, сказано в пояснительной записке.

Сейчас их собирают (речь идет о дактилоскопировании и фотосъемке), хранят и обрабатывают более чем в 450 отдельных СИЗО, колониях, исправительных центрах и других учреждениях. Это необходимо, например, для пропуска обвиняемых в здания, «оперативного реагирования» на возможные нарушения, для недопущения побегов и исключения возможности подмены осужденных при явке, говорится в материалах к поправкам. Однако межведомственного взаимодействия между этими учреждениями нет.

Реализация законопроекта позволит создать «правовую основу» для использования персональных данных, необходимую для контроля «перемещений указанных лиц, обеспечения безопасности и предотвращения случаев противоправных действий», пояснили “Ъ” в Минюсте (разработчик поправок).

Законопроект проходил обсуждение на regulation.gov.ru в январе 2026 года — в пояснительной записке к нему говорилось, что ФСИН намерена использовать биометрические данные не только до прибытия граждан в исправительные учреждения, но и после их освобождения из мест лишения свободы. В редакции, внесенной правительством в Госдуму, о контроле за освободившимися лицами уже не говорится, обратил внимание “Ъ”. Само содержание поправок не изменилось.

Поправки стали результатом частых отказов подозреваемых, обвиняемых и осужденных давать согласие на обработку данных, несмотря на то что, согласно закону «О персональных данных», они обязаны это делать, считает ведущий эксперт по защите персональных данных «Б-152» (консалтинговая компания по защите персональных данных) Максим Лагутин. «Поэтому они (Минюст и ФСИН.— “Ъ”) пошли другим путем, предложив в "свое" законодательство такую норму,— объясняет эксперт.— Причем отдельными пунктами и блоками, что явно указывает на то, что нормы будут применяться только для целей контроля, учета, пропуска и надзора внутри исправительных учреждений».

Действующий закон «О персональных данных» уже позволяет ФСИН собирать биометрию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия при «осуществлении правосудия», обращает внимание эксперт по защите персональных данных Regional Privacy Professionals Association Алексей Мунтян.

«Поэтому какой-то революции в этом законопроекте нет,— говорит эксперт.— Но исходя из поправок получается, что право обрабатывать биометрию получает центральный аппарат ФСИН, что создает основу для единой ведомственной базы, которой сейчас не существует».

Господин Мунтян обращает внимание на то, что проект не содержит информации о том, сколько будет храниться собранная информация и как она будет использоваться в отношении лиц, которые были оправданы или освобождены. «Для людей, которых так и не осудили, думаю, это принципиальный вопрос, чтобы их биометрия в дальнейшем нигде не оставалась и никак не использовалась»,— заключает эксперт.

Документ не прописывает, кто будет иметь доступ к этим базам данных, отмечает правозащитница Ева Меркачева. «Будут ли данные уничтожаться после освобождения или оправдания человека? Непонятно,— отмечает она.— Я совершенно уверена, что эти базы не должны быть вечными. Потому что если какая-то база существует, то к ней можно получить доступ преступным образом и потом использовать — подменить где-то отпечатки, сфальсифицировать какое-то преступление». Госпожа Меркачева отмечает, что сейчас у участников уголовного процесса все же «формально спрашивают» согласие на сбор биометрии, что создает «ощущение достоинства человеческой личности». «А теперь это будет происходить автоматически, и как будто это нарушает изначальный конституционный подход к праву каждого распоряжаться своей жизнью и своим телом»,— рассуждает она.

«Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Минюста. Данные принципы, отметили в ведомстве, заложены также в соответствующем приказе ФСИН.

Полина Мотызлевская