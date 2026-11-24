В Екатеринбурге запретили сажать березы на общественных территориях
В Екатеринбурге перестанут сажать березу повислую (Betula pendula Roth — научное название вида) на общественных территориях из-за ее аллергенности. Новое правило внесли в городской порядок согласования зеленых насаждений, следует из информации на сайте администрации.
Запрет распространяется на озеленение вдоль пешеходных улиц, тротуаров и площадей. Березу также исключили из списка разрешенных растений для детских и спортивных площадок, а также территорий школ, детских садов, вузов и больниц.