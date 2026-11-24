Через год после вывода США вернут войска в Сирию для подготовки саперов
Через год после полного вывода военного контингента США из Сирии американские военнослужащие могут вновь появиться на территории страны. В Вашингтоне обсуждают запуск программы по обучению сирийских военных разминированию минных полей и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после многолетней гражданской войны. Американский план предусматривает также оказание сирийцам помощи в охране государственных границ. Инициатива должна стать основой для расширения сотрудничества США и Сирии в оборонной сфере, рассчитывают в Вашингтоне.
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает укрепление военного сотрудничества с Сирией, заявили источники Reuters. По их данным, план предполагает запуск на базе координационного центра в Иордании специальной программы, рассчитанной на обучение сирийской регулярной армии поиску и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. После смены власти в декабре 2024 года Дамаск занялся созданием инженерно-саперных войск, но процесс до сих пор не завершен и нуждается во внешней поддержке, полагают в США. По мнению американских стратегов, такая модель сотрудничества могла бы заложить надежную основу для развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.
В Пентагоне также допускают оказание сирийским властям помощи в охране государственной границы. Однако детали этого аспекта программы неизвестны. Собеседники Reuters отмечают, что такая учебная миссия неизбежно повлечет за собой возвращение американского военного контингента в Сирию в следующем году. Тренировки могут начаться уже в марте.
Обсуждающийся в Вашингтоне план предполагает, что обучение сирийцев будет проводиться на территории как Сирии, так и соседней Иордании, где сосредоточено почти 4 тыс. американских военных вместе с крупной авиационной группировкой. Именно там с 2025 года действует специальный координационный центр, который помогает поддерживать контакты между США, Сирией и странами региона.