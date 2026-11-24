Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает укрепление военного сотрудничества с Сирией, заявили источники Reuters. По их данным, план предполагает запуск на базе координационного центра в Иордании специальной программы, рассчитанной на обучение сирийской регулярной армии поиску и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. После смены власти в декабре 2024 года Дамаск занялся созданием инженерно-саперных войск, но процесс до сих пор не завершен и нуждается во внешней поддержке, полагают в США. По мнению американских стратегов, такая модель сотрудничества могла бы заложить надежную основу для развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.