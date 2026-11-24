Спор компаний ЕТМ и «Адитим» на €1,4 млн рассмотрят в России
Апелляционный суд постановил рассмотреть в РФ спор между двумя российскими компаниями о взыскании €1,4 млн по договорам займа, несмотря на наличие оговорки в договоре о передаче споров в Стокгольмский арбитраж (SCC). По мнению апелляции, сам факт антироссийских санкций делает арбитражную оговорку неисполнимой, а для перевода спора в российскую юрисдикцию достаточно одностороннего волеизъявления стороны.
Десятый арбитражный апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Московской области, который ранее отказался рассматривать иск консалтинговой компании ЕТМ к производителю полимерных материалов «Адитим» о взыскании €1,42 млн. Областной суд счел, что дело должно рассматриваться за рубежом, но апелляция с этим не согласилась.