Апелляционный суд постановил рассмотреть в РФ спор между двумя российскими компаниями о взыскании €1,4 млн по договорам займа, несмотря на наличие оговорки в договоре о передаче споров в Стокгольмский арбитраж (SCC). По мнению апелляции, сам факт антироссийских санкций делает арбитражную оговорку неисполнимой, а для перевода спора в российскую юрисдикцию достаточно одностороннего волеизъявления стороны.