Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что в обзоре от июня 2026 года ВС допустил рассмотрение дела в России даже при наличии оговорки на иностранный арбитраж, если спор возник из-за санкций или они создали для одной из сторон препятствия в доступе к правосудию. В связи с этим позиция апелляции в целом соответствует тенденции к расширительному применению судами ст. 248.1 АПК, признает старший юрист международной практики КА Delcredere Анна Суворова. Но само по себе нахождение иностранного арбитража в недружественной юрисдикции не должно означать автоматическую неисполнимость третейской оговорки, необходимо доказать наличие конкретных препятствий, указывает госпожа Суворова. Она подчеркивает, что основанием иска ЕТМ является невозврат займа, а не санкции.