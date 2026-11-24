Стокгольм остался без дела
Спор российских компаний на €1,4 млн рассмотрят в России вопреки арбитражной оговорке
Апелляционный суд постановил рассмотреть в РФ спор между двумя российскими компаниями о взыскании €1,4 млн по договорам займа, несмотря на наличие оговорки в договоре о передаче споров в Стокгольмский арбитраж (SCC). По мнению апелляции, сам факт антироссийских санкций делает арбитражную оговорку неисполнимой, а для перевода спора в российскую юрисдикцию достаточно одностороннего волеизъявления стороны.
Десятый арбитражный апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Московской области, который ранее отказался рассматривать иск консалтинговой компании ЕТМ к производителю полимерных материалов «Адитим» о взыскании €1,42 млн. Областной суд счел, что дело должно рассматриваться за рубежом, но апелляция с этим не согласилась.
Презумпция трудностей
Спор возник из-за договоров займа от 2012 и 2015 годов, заимодавцем выступала кипрская Thorim Investment Limited, которая ранее была учредителем «Адитима». В письме от 19 января 2026 года, адресованном Thorim Investment, «Адитим» сообщил о затруднениях с исполнением обязательств из-за «недавних санкций и последующего прекращения банками денежных переводов в евро». Затем кредитор уступил право требования долга российской ЕТМ, которая обратилась за взысканием €1,42 млн в Арбитражный суд Московской области.
В ответ «Адитим» попросил оставить иск без рассмотрения, пояснив, что договоры займа предусматривали рассмотрение споров сторон в Стокгольмском арбитраже, эта оговорка сохраняла силу и для нового кредитора. Истец возражал, ссылаясь на неисполнимость оговорки на зарубежный арбитраж из-за санкций по ч. 4 ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ («закон Лугового») и на то, что SCC находится в Швеции, включенной в перечень недружественных государств.
В сентябре российский суд оставил иск без рассмотрения, указав на действующую оговорку о Стокгольмском арбитраже. Кредитор не представил доказательств недействительности, прекращения или утраты силы соглашений об SCC, а также сам признавал, что они распространяются на него после покупки права требования, отметила первая инстанция. Сославшись на постановление пленума Верховного суда РФ (ВС) №54 от 21 декабря 2017 года, областной суд подчеркнул, что при смене кредитора сохраняются не только права требования, но и согласованный сторонами порядок разрешения споров.
ЕТМ обжаловала определение и на этот раз добилась успеха. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился перенести спор в Россию, решив, что ограничения доступа к иностранному арбитражу презюмируются в силу самого факта введения антироссийских санкций.
Нахождение Швеции в перечне недружественных государств, а также ограничения ЕС создают препятствия для доступа российских лиц к правосудию, в том числе при оплате арбитражных сборов, привлечении представителей и осуществлении денежных переводов, указала апелляция. Суд также счел, что применение «закона Лугового» не требует наличия санкций конкретно против истца, и учел январское письмо «Адитима», подтверждающее связь спора с санкционными ограничениями.
Рассмотрение спора в Швеции «приведет к явному нарушению принципа справедливости, в том числе беспристрастности суда», говорится в решении. Апелляция отметила «общеизвестный факт введения санкций» в отношении России со стороны стран ЕС, постановив, что «экономический спор, инициированный российским юридическим лицом, подпадающим под сферу санкционного воздействия, подлежит отнесению к юрисдикции российского арбитражного суда». Для этого достаточно одностороннего волеизъявления стороны, указала апелляция. Дело направлено в Арбитражный суд Московской области для рассмотрения по существу.
Управляющий партнер Fidevia Legal Юрий Умрихин, представляющий интересы «Адитима», заявил “Ъ”, что уступка требования в пользу российского лица не отменяет арбитражную оговорку, а ЕТМ пытается искусственно изменить согласованный порядок разрешения споров. «Адитим» намерен обжаловать постановление апелляции в кассационном порядке. “Ъ” направил запрос в ЕТМ.
Расширительное толкование
Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что в обзоре от июня 2026 года ВС допустил рассмотрение дела в России даже при наличии оговорки на иностранный арбитраж, если спор возник из-за санкций или они создали для одной из сторон препятствия в доступе к правосудию. В связи с этим позиция апелляции в целом соответствует тенденции к расширительному применению судами ст. 248.1 АПК, признает старший юрист международной практики КА Delcredere Анна Суворова. Но само по себе нахождение иностранного арбитража в недружественной юрисдикции не должно означать автоматическую неисполнимость третейской оговорки, необходимо доказать наличие конкретных препятствий, указывает госпожа Суворова. Она подчеркивает, что основанием иска ЕТМ является невозврат займа, а не санкции.
Единого подхода в практике российских судов по таким спорам нет. Господин Гусев рассказывает о похожем деле «Стимула» против «Сонджера», когда российская компания приобрела требование у немецкой и попыталась взыскать долг в России, сославшись на санкции. Тогда суды РФ оставили иск без рассмотрения по причине оговорки на Лондонский арбитраж, указав, что санкции не были причиной спора, новый кредитор не доказал трудностей с защитой его прав в Англии и при покупке требования принял на себя издержки разбирательства за рубежом.
По словам юриста практики спецпроектов Vegas Lex Анны Абалаковой, в деле ЕТМ аргументы в пользу применения «закона Лугового» усиливает то, что сам заемщик объяснял невозможность исполнения обязательства санкционными ограничениями, включая прекращение банковских переводов в евро.
Вместе с тем, продолжает госпожа Абалакова, новый кредитор приобрел требование уже после введения санкций и возникновения затруднений с платежами, поэтому аргумент о непредвиденности изменения условий исполнения арбитражной оговорки здесь звучит слабее. Это ставит вопрос о добросовестности нового кредитора, который знал об оговорке на Стокгольмский арбитраж, добавляет партнер юрфирмы UCL | Dr. Khaled Сергей Левичев.
Господина Левичева настораживают выводы апелляции об общеизвестности факта санкций, не нуждающегося в доказывании, и достаточности одностороннего волеизъявления российской стороны для перевода спора в юрисдикцию РФ. Такой подход, по его мнению, может привести к сужению действия иностранных арбитражных оговорок с участием российских лиц и является неблагоприятным для развития судебной практики в дальнейшем.