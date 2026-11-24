В Орске объявили аукцион на страхование дамбы перед паводковым сезоном
В Орске объявили аукцион на страхование первой и второй очередей дамбы в Старом городе. Страховка предусматривает защиту от рисков, связанных с затоплением при возможной аварии на гидротехническом сооружении. Об этом сообщает администрация Орска.
Как уточняют в администрации города, стоимость лота составляет 4,89 млн руб. Итоги аукциона подведут 3 декабря. Планируется, что страховка будет действовать год.
«Наша дамба — один из важнейших объектов защиты города от паводка. От ее надежной работы зависит безопасность жителей и сохранность домов и другой инфраструктуры. Дамба относится к гидротехническим сооружениям особой опасности, поэтому ее страхование обязательно и проводится ежегодно. Недавно мы также получили декларацию безопасности сооружения. Наша задача — внимательно следить за состоянием дамбы и предусматривать все необходимые меры для защиты Орска», — отметил глава Орска Артем Воробьев.
Весенний паводок 2024 года имел серьезные последствия. Поэтому важна не только подготовка дамбы к паводковому сезону, но и предусмотренные законом дополнительные механизмы защиты на случай возможной аварии. Одной из таких мер является страхование.