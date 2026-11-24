«Наша дамба — один из важнейших объектов защиты города от паводка. От ее надежной работы зависит безопасность жителей и сохранность домов и другой инфраструктуры. Дамба относится к гидротехническим сооружениям особой опасности, поэтому ее страхование обязательно и проводится ежегодно. Недавно мы также получили декларацию безопасности сооружения. Наша задача — внимательно следить за состоянием дамбы и предусматривать все необходимые меры для защиты Орска», — отметил глава Орска Артем Воробьев.