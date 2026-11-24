Путин сохранил свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову в составе СПЧ
Президент России Владимир Путин сохранил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Совет по правам человека — консультативный орган при президенте России по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развитию институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Одновременно глава государства обновил состав совета. В него вошли четыре новых участника: телеведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен), академик РАН Сергей Куцев, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров и первый вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова. Из совета исключили Яна Власова, Максима Замшева, Владимира Ряховского и Александра Сокурова.