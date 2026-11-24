В октябре 2026 года доля льготной ипотеки в структуре всех жилищных кредитов на территории Новосибирской области значительно снизилась — до 17% в количестве и 29% в объеме, тогда как годом ранее эти показатели составляли 59% и 74% соответственно. В результате на сегодняшний день 83% от общего числа и 71% от общего объема выданных жилищных кредитов приходится на рыночную ипотеку.