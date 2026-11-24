В пять раз сократилась выдача льготной ипотеки в Новосибирской области
В октябре ее доля упала до минимума за последние полтора года
В октябре 2026 года доля льготной ипотеки в структуре всех жилищных кредитов на территории Новосибирской области значительно снизилась — до 17% в количестве и 29% в объеме, тогда как годом ранее эти показатели составляли 59% и 74% соответственно. В результате на сегодняшний день 83% от общего числа и 71% от общего объема выданных жилищных кредитов приходится на рыночную ипотеку.
Количество выданных льготных кредитов на покупку жилья за год упало более чем в пять раз — с 1,6 тыс. в октябре прошлого года до 316 в октябре текущего, а их объем сократился в 4,6 раза, с 8,8 млрд руб. до 1,9 млрд руб.
Аналогичное падение зафиксировано в целом по России — в октябре 2026 года банки выдали россиянам минимальное за последние полтора года количество льготных ипотечных кредитов — 15,85 тыс., что на 75% меньше, чем в октябре 2025 года. Общий объем кредитования с господдержкой также достиг минимума за 18 месяцев, сократившись на 74% — с 363,27 млрд руб. до 95,96 млрд руб.