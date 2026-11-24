По данным Argus, крупнейшим среди альтернативных направлений для нефти из России в этом году остался Египет, куда было поставлено 2,7 млн тонн, что сопоставимо с прошлогодним показателем. Экспорт в Бруней увеличился на 23% год к году, до 2,1 млн тонн, но с восстановлением поставок ближневосточного сырья с сентября прекратился. В сирийский порт Баниас за десять месяцев отгружено 1,7 млн тонн нефти из РФ против 1,15 млн тонн годом ранее, однако в сентябре-октябре поставок не было из-за роста иракского экспорта.