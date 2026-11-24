Экспорт нефти по альтернативным направлениям из России вырос почти на 75%
Перебои с поставками ближневосточной нефти и ослабление санкций США позволили России расширить географию экспорта сырья. Доля таких направлений, как Египет, Бруней, Сирия, Филиппины и Шри-Ланка, в этом году выросла до 8%, а объем поставок на альтернативные рынки превысил 8 млн тонн. Но дальнейшего существенного расширения экспорта в эти страны аналитики не ожидают.
Морской экспорт нефти из России по нерегулярным направлениям в январе—октябре 2026 года вырос на 74% год к году, до 202 тыс. баррелей в сутки (б/с), подсчитали в Argus на основе предварительных данных Vortexа и Кpler. Объем поставок увеличился до 8,4 млн тонн, доля альтернативных направлений — с 3% до 8%. Остальное приходится на отгрузки в Индию, Китай и Турцию.
Как говорится в обзоре Argus, рост экспорта российской нефти по нерегулярным направлениям в основном пришелся на март—июнь, когда из-за перебоев с транзитом через Ормузский пролив покупатели экстренно искали замену ближневосточному сырью. Увеличению поставок также способствовало ослабление санкций США, отмечают аналитики. В марте из-за угрозы дефицита сырья Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на покупку российской нефти, погруженной на танкеры. Действие разрешения продлевалось до середины июня.
По данным Argus, крупнейшим среди альтернативных направлений для нефти из России в этом году остался Египет, куда было поставлено 2,7 млн тонн, что сопоставимо с прошлогодним показателем. Экспорт в Бруней увеличился на 23% год к году, до 2,1 млн тонн, но с восстановлением поставок ближневосточного сырья с сентября прекратился. В сирийский порт Баниас за десять месяцев отгружено 1,7 млн тонн нефти из РФ против 1,15 млн тонн годом ранее, однако в сентябре-октябре поставок не было из-за роста иракского экспорта.