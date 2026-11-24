В целом по России в октябре банки выдали 2,5 млн кредитов наличными — максимальное количество за два года. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 4%, а в годовом выражении — на 48%. Объем выдач составил 469,3 млрд руб., что на 1% меньше, чем месяцем ранее, но на 50% больше, чем в октябре прошлого года.