В Татарстане число выданных кредитов наличными выросло на 4,4%
В Татарстане в октябре банки выдали 60,5 тыс. кредитов наличными на 13,3 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество займов увеличилось на 4,4%, объем — на 1,5%, сообщила пресс-служба ОКБ.
Средний размер кредита снизился с 226 тыс. до 219 тыс. руб. Средний срок кредитования не изменился и составил 28 месяцев.
В Кировской области количество выданных кредитов выросло на 3,8%, до 21,6 тыс. Объем выдач, напротив, сократился на 3,7% — до 3,4 млрд руб. Средний размер займа уменьшился со 168 тыс. до 156 тыс. руб., срок кредитования сохранился на уровне 27 месяцев.
В Чувашии банки выдали 18,9 тыс. кредитов на 3 млрд руб. За месяц количество выдач увеличилось на 5,3%, объем — на 1,7%. Средний чек снизился со 167 тыс. до 161 тыс. руб., средний срок остался прежним — 26 месяцев.
В Марий Эл количество кредитов наличными выросло на 5%, до 11,2 тыс., объем — на 0,6%, до 1,7 млрд руб. Средний размер займа составил 151 тыс. руб. против 158 тыс. руб. месяцем ранее. Средний срок кредитования не изменился и составил 24 месяца.
В целом по России в октябре банки выдали 2,5 млн кредитов наличными — максимальное количество за два года. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 4%, а в годовом выражении — на 48%. Объем выдач составил 469,3 млрд руб., что на 1% меньше, чем месяцем ранее, но на 50% больше, чем в октябре прошлого года.