Израиль ликвидировал главу службы внутренней безопасности «Хамаса»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности («Шин-Бет») ликвидировали руководителя службы внутренней безопасности палестинского движения «Хамас» Наима Абу Нахеля. Об этом объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, передает The Jerusalem Post.
Гибель 50-летнего Наима Абу Нахеля подтвердило подконтрольное «Хамасу» министерство внутренних дел сектора Газа. Он возглавил службу после того, как в сентябре израильские военные захватили в плен его предшественника Муина аль-Арабида. В задачи службы входят контрразведывательная деятельность и выявление палестинцев, сотрудничающих с израильскими спецслужбами.
В октябре 2025 года при посредничестве США Израиль и «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня. В последние месяцы израильские военные активизировали удары по сектору Газа, обвинив палестинское движение в попытках восстановить свой военный потенциал. «Хамас» отвергает эти обвинения и заявляет о нарушении Израилем условий перемирия.