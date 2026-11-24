В октябре 2025 года при посредничестве США Израиль и «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня. В последние месяцы израильские военные активизировали удары по сектору Газа, обвинив палестинское движение в попытках восстановить свой военный потенциал. «Хамас» отвергает эти обвинения и заявляет о нарушении Израилем условий перемирия.