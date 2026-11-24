Для главы дали последний сигнал
Начальник свердловского МЧС Теряев ушел в отставку после 40 лет службы
Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев покинул свой пост, который занимал с 2018 года. Сослуживцы проводили его под «последний сигнал тревоги», проведя церемонию «смывания гари и копоти». На должность исполняющего обязанности главы свердловского МЧС утвержден полковник Валерий Казаков, ранее работавший заместителем.
Глава свердловского МЧС, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев ушел в отставку. Как сообщили в пресс-службе министерства, для него прозвучал «последний сигнал тревоги» — укоренившаяся традиция ведомства, провожающего сотрудников из числа руководства на пенсию.
Во время церемонии несколько огнеборцев «окатили» его из служебных шлангов, чтобы «смыть гарь и копоть», накопившиеся на нем за более чем 40 лет службы. «Этот обряд означает окончание активного боевого пути и переход в почетный статус ветерана пожарной охраны — хранителя традиций и наставника для молодых поколений»,— отметили в пресс-службе ведомства. В управлении также провели прощание со знаменем, а господину Теряеву вручили памятный штандарт – копию знамени Главного управления.
«Моя служба заканчивается, но жизнь продолжается. И я не прощаюсь с вами – я остаюсь в строю ветеранов. Если понадобится мой опыт или просто дружеский совет – я всегда рядом»,– сказал Виктор Теряев.
Господин Теряев родился в Тюменской области, в прошлом — кадровый военный. В 1993 году он начал путь в Государственной противопожарной службе в должности инспектора группы государственного пожарного надзора 53-й самостоятельной военизированной пожарной части управления внутренних дел Тюменской области. В марте 2015 года занял должность первого заместителя ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Спустя два года, в августе 2017 года, его перевели на должность заместителя руководителя свердловского главка. На пост главы регионального ведомства он был назначен 5 июня 2018 года.
Согласно отчетам свердловского МЧС, за время управления ведомством Виктором Теряевым существенно снизилось число пожаров. Так, за последние пять лет количество техногенных пожаров в Свердловской области сократилось на 41%, а гибель людей на них — на 35%.
За последние годы свердловскому МЧС пришлось столкнуться с рядом стихийных бедствий – пожарами, крупными наводнениями, смерчем. Так, летом 2026 года Свердловская область столкнулась с аномальным количеством осадков. В нескольких муниципалитетах были зафиксированы подтопления, вводились режимы ЧС. В числе наиболее пострадавших оказались Ирбит, Пышма, Талица, Реж. Только в Екатеринбурге за месяц выпало почти три июньские нормы осадков и около 37% годовой нормы. В каждом из населенных пунктов более 100 частных домов уходили под воду.
В конце июня на Кушву обрушился смерч, из-за которого более 30 домов были полностью разрушены, около 100 зданий — повреждены. Пострадали 16 человек. Из-за обрыва линий электропередачи без электричества остались более 4 тыс. частных домов. В Кушве был введен режим ЧС, а местные волонтеры помогали пострадавшим от смерча.
В апреле 2023 года произошел пожар, частично уничтоживший Сосьву. Тогда загорелись отходы деревообработки и мусор на местной пилораме. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на жилые дома, хозяйственные постройки, лечебно-исправительное учреждение и котельную. По данным МЧС, крупный пожар тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолеты.
Как рассказал «Ъ-Урал» председатель Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков, с главой регионального МЧС было плотное взаимодействие в 2023 году после того, как случился пожар в Сосьве. «Когда я приехал, на территории уже работали службы МЧС, организовали тогда всю необходимую помощь. Он очень ответственный человек, который быстро реагировал на все поставленные задачи, по линии МЧС у нас все решалось оперативно, никаких сложностей не было, он эффективный организатор. Как руководитель МЧС он вел работу на высоком уровне»,— рассказал господин Жуков.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Калиберда в разговоре с «Ъ-Урал» также отозвался о Викторе Теряеве как о грамотном руководителе в вопросах принятия быстрых решений в самых сложных ситуациях.
«Для него всегда были в приоритете сохранение жизни людей и личного состава. Кроме того, он много лет координировал работу региональных управлений МЧС в Уральском федеральном округе, обеспечивая эффективное межрегиональное использование сил и средств»,— отметил он.
После ухода Виктора Теряева исполняющим обязанности главы свердловского МЧС стал полковник внутренней службы Валерий Казаков, ранее занимавший должность заместителя главы регионального ведомства.