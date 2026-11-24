Как рассказал «Ъ-Урал» председатель Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков, с главой регионального МЧС было плотное взаимодействие в 2023 году после того, как случился пожар в Сосьве. «Когда я приехал, на территории уже работали службы МЧС, организовали тогда всю необходимую помощь. Он очень ответственный человек, который быстро реагировал на все поставленные задачи, по линии МЧС у нас все решалось оперативно, никаких сложностей не было, он эффективный организатор. Как руководитель МЧС он вел работу на высоком уровне»,— рассказал господин Жуков.