Финансирование сделки не предполагает дополнительного выпуска акций «Т-Технологий». Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы заявления о продаже, — 38,8 млн акций. Если «Т-Технологии» получат заявление в отношении меньшего числа акций, то вправе не приобретать какие-либо бумаги в рамках оферты.