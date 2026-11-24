«Т-Технологии» направили ЦИАН оферту на выкуп акций по 993 рублей за штуку
«Т-Технологии» направили ЦИАН оферту на выкуп до 100% акций компании по цене 993,05 руб. за штуку, указано на сайте раскрытия информации. Оферта действует 90 дней с момента ее получения ЦИАН, то есть с 25 ноября 2026 года до 22 февраля 2027 года.
Финансирование сделки не предполагает дополнительного выпуска акций «Т-Технологий». Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы заявления о продаже, — 38,8 млн акций. Если «Т-Технологии» получат заявление в отношении меньшего числа акций, то вправе не приобретать какие-либо бумаги в рамках оферты.
Акции ЦИАН выросли на сообщении об оферте. По состоянию на 15:51 мск бумаги компании торговались на отметке 919,8 руб. (+1,86%).
«Т-Технологии» объявили о намерении выкупить 100% акций ЦИАН в начале ноября. В ЦИАН пояснили, что это предложение — лишь один из возможных механизмов покупки компании, однако «не означает сделку».