Схваченного в Мексике наркобарона Эль Чапо Исидро не экстрадируют в США
Мексиканские власти решили судить пойманного на днях наркобарона Фаусто Исидро Месу Флореса (известен как Эль Чапо Исидро) на родине, а не экстрадировать его в США по запросу американской стороны, передает Reuters слова генерального прокурора Мексики Эрнестины Годой.
Генпрокурор не объяснила, почему было принято именно такое решение. Прокуратура Мексики предъявила задержанному обвинения в незаконном обороте оружия и хранении метамфетамина с целью сбыта. При задержании Эль Чапо Исидро в перестрелке с членами наркокартеля погибли четверо мексиканских военнослужащих.
Эль Чапо Исидро был задержан мексиканскими военными в ночь на 21 ноября в штате Синалоа. Операция проходила при содействии американской разведки. В ходе операции по задержанию наркобарона погибли 20 человек и 10 получили ранения. В США Месе Флоресу предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, использовании и хранении огнестрельного оружия. 23 ноября министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч сообщил о том, что Вашингтон прислал запрос о выдаче наркобарона, не уточнив, когда именно это произошло.