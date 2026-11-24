Генпрокурор не объяснила, почему было принято именно такое решение. Прокуратура Мексики предъявила задержанному обвинения в незаконном обороте оружия и хранении метамфетамина с целью сбыта. При задержании Эль Чапо Исидро в перестрелке с членами наркокартеля погибли четверо мексиканских военнослужащих.