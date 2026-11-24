Для депутата, я думаю, риски возникают: он попадает под критерии аффилированного с иностранным агентом лица. Само по себе данное обстоятельство в силу закона не ведет к прекращению статуса. К прекращению статуса депутата может привести только признание его самого иностранным агентом».