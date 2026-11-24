«Для депутата, думаю, риски возникают»
Юрист Владислав Варшавский — о включении Telegram-канала краснодарского парламентария в реестр иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов Telegram-канал «Красный темник», который ведет депутат от КПРФ городской Думы Краснодара Александр Сафронов. Юристы краевого отделения КПРФ настаивают на удалении ресурса, параллельно пытаясь понять основания, по которым канал признан иноагентом. Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает ситуацию «неоднозначной» и рассказал, как она может сказаться на политической карьере Александра Сафронова.
«Включение информационных ресурсов в реестр иностранных агентов не является беспрецедентным, однако ситуация с Александром Сафроновым неоднозначна с точки зрения определения субъекта иностранного влияния. Часть 2 ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ допускает признание иностранными агентами объединений лиц без образования юридического лица, но не предусматривает самостоятельного статуса иностранного агента для информационного ресурса как такового.
Александр Сафронов вправе оспорить решение Минюста в судебном порядке в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав (ст. 218, 219 КАС РФ). Перспективы обжалования зависят от обоснованности квалификации ресурса в качестве самостоятельного субъекта и наличия доказательств иностранного влияния. При этом отсутствие предварительных предупреждений не является самостоятельным основанием для признания решения Минюста незаконным.
Продолжение публикаций на ресурсе не запрещено, однако необходимо соблюдать требования законодательства об иностранных агентах, в частности о маркировке материалов. Нарушение установленных требований может повлечь административную ответственность, а при наличии предусмотренных законом оснований, в том числе, уголовную.
Кроме того, ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 255-ФЗ предусматривает возможность ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного агента.
Для депутата, я думаю, риски возникают: он попадает под критерии аффилированного с иностранным агентом лица. Само по себе данное обстоятельство в силу закона не ведет к прекращению статуса. К прекращению статуса депутата может привести только признание его самого иностранным агентом».