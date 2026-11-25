Опять реформа
По Петербургу снова пошли разговоры об укрупнении муниципалитетов
В Петербурге вновь заговорили о планах провести муниципальную реформу и сократить количество округов. Решение, по словам собеседников «Ъ Северо-Запад», примут в Москве до конца года. Преобразования могут пройти уже в 2027 году. Впрочем, на местах про обсуждение возможных перемен не знают.
Под конец 2026 года в Санкт-Петербурге снова зазвучала тема муниципальной реформы — глобального передела в сфере местного самоуправления. Суть реформы в широком смысле сводится к сокращению числу муниципальных образований города. Сейчас в городе 111 внутригородских образований, у которых по большому счету в полномочиях остались вопросы благоустройства и опеки. Подобные разговоры появляются в городской повестке с завидной регулярностью.
Новый виток в теме муниципальной реформы появился в Telegram-каналах в середине ноября. В частности, звучало мнение, что следующие муниципальные выборы (при реализации реформы действующие муниципальные советы должны быть распущены) пройдут уже в 2027 году, ровно через три года после выборов 2024 года, в ходе которых в городе обновили состав 110 муниципальных советов.
Самый популярный вариант последующей перенарезки муниципалитетов предусматривает около 60 муниципалитетов. Раньше звучали идеи приравнять число округов к районам — сейчас их городе 18 .
Собеседник «Ъ Северо-Запад» в Законодательном собрании, погруженный в вопросы местного самоуправления, считает, что сейчас предпосылок к реформе нет. От федеральных политиков и чиновников, курирующих сферу МСУ, сигналов на этот счет не поступало, добавил источник. Также вопрос реформы не обсуждается среди юристов, которые могли бы заниматься юридическим сопровождением этого мероприятия. По его мнению, нынешнему созыву депутатов дадут досидеть на своих местах до конца срока полномочий, который истекает в 2029 году.
Идею объединить несколько муниципалитетов ранее высказывали как в Смольном, так и в Заксобрании. Основным бенефициаром такого сценария является городской бюджет, который сможет сэкономить на финансировании муниципалов. Такой подход укладывается в тенденцию осени 2026 года по сокращению числа госслужащих в ряде регионов России. Собеседники «Ъ Северо-Запад» называют логичным объединение округов в центральных районах города, раздробленных на несколько МО с ограниченным бюджетом. Среди контраргументов укрупнения муниципалитетов звучит предупреждения о росте нагрузки на местных чиновников.
Сокращение числа муниципалитетов за счет увеличения их площади в нынешнем сезоне исходит от городских властей, рассказал собеседник «Ъ Северо-Запад» из руководства петербургского отделения «Единой России». По его словам, идея может получить (или не получить) согласование в Москве до середины декабря 2026 года. 2027 год, действительно, упоминается в контексте потенциальной даты муниципальных выборов, но только в качестве возможного варианта.
Представлением проекта реформы, вероятнее всего, будет заниматься депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и политтехнолог Александр Серавин, рассказали собеседники «Ъ Северо-Запад». Господин Серавин занимает пост руководителя исполкома в петербургском отделении ЕР.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский уклончиво ответил на вопрос городских журналистов о возможной реформе. «Интрига»,— заявил он, напомнив, что эту тему часто обсуждают после выборов в городской парламент. В правительстве города есть минимум один человек, который активно высказывался против укрупнения муниципалитетов. Вице-губернатор Наталья Чечина называла реформу «разрушением» и отмечала, что местные власти потеряют множество опытных специалистов.
Собеседник «Ъ Северо-Запад» в избирательной комиссии города отмечает, что формально подготовиться к проведению выборов в 2027 году непросто, но вполне возможно. Для городской казны муниципальная кампания может обойтись в сумму около 1 млрд рублей, однако последствия муниципальной реформы позволят «отбить» эти средства в короткий срок .
В предыдущие разы, когда муниципальная реформа обсуждалась всерьез, важным аргументом было совмещение муниципальных выборов с губернаторской кампанией. В последний раз, например, доводом против масштабных перемен в местном самоуправлении стали потенциальные сложности при прохождении так называемого муниципального фильтра. Каждый кандидат на пост высшего должностного лица должен заручиться поддержкой депутатов местных советов. Если бы главы муниципалитетов знали, что в скором времени они рискуют оказаться за бортом и не получить место в обновленной схеме муниципалитетов, они бы могли иначе подойти к вопросу поддержки кандидата.
Проведение муниципальных выборов раньше губернаторских могло бы решить этот вопрос, однако подобный сценарий требует политической воли.