Собеседник «Ъ Северо-Запад» в Законодательном собрании, погруженный в вопросы местного самоуправления, считает, что сейчас предпосылок к реформе нет. От федеральных политиков и чиновников, курирующих сферу МСУ, сигналов на этот счет не поступало, добавил источник. Также вопрос реформы не обсуждается среди юристов, которые могли бы заниматься юридическим сопровождением этого мероприятия. По его мнению, нынешнему созыву депутатов дадут досидеть на своих местах до конца срока полномочий, который истекает в 2029 году.