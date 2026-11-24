Первого замглавы Мурманской области задержали по делу губернатора Чибиса
Первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко задержана по делу главы региона Андрея Чибиса, сообщил источник «Ъ». По его словам, госпожу Демченко доставили в Москву на допрос в Следственном департаменте МВД. Затем будет принято процессуальное решение. Вместе с ней, рассказал собеседник РЕН ТВ, в столицу доставили министра региональной безопасности Артема Долгова.
Андрея Чибиса задержали накануне. Он проходит по делу о мошенничестве, растрате, а также выводе за рубеж денег, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Ущерб от его действий может превышать 1 млрд руб. Сам губернатор вину отрицает.
В новость в 15:58 мск внесены изменения. Уточнен источник в первом абзаце.