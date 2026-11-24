Андрея Чибиса задержали накануне. Он проходит по делу о мошенничестве, растрате, а также выводе за рубеж денег, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Ущерб от его действий может превышать 1 млрд руб. Сам губернатор вину отрицает.