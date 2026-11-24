Жена мурманского губернатора Чибиса прокомментировала его задержание
Жена губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгения считает нелепыми обвинения в отношении ее мужа. Накануне господин Чибис был задержан по делу о мошенничестве.
«Все, кто знает нашу семью, понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает все, чтобы у людей были причины гордиться своим краем»,— написала его супруга во «ВКонтакте».
Андрей Чибис возглавил Мурманскую область в сентябре 2019 года. Его задержали 23 ноября. Чиновнику инкриминируют мошенничество, растрату, а также вывод средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Ущерб от его действий может превышать 1 млрд руб. Сам он вину отрицает.