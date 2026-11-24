Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Самарской области вырос на 18,7%
Средняя стоимость таких автомобилей на вторичном рынке региона составила 1,9 млн рублей
За 10 месяцев 2026 года спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Самарской области вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средняя стоимость таких автомобилей на вторичном рынке региона составила 1,9 млн рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто».
Самую высокую динамику спроса в Самарской области продемонстрировали автомобили марки Nissan — их стали искать на 35,5% чаще. Автомобили Mercedes-Benz прибавили 32% спроса, Lexus — 30,1%, Chevrolet — 29%. Замкнул топ-5 бренд Kia с ростом 27,9%.
Лидером среди отдельных моделей в регионе стал Nissan X-Trail: интерес к нему вырос на 39,8%. На втором месте — Nissan Qashqai (+36,2%), на третьем — BMW X3 (+35,5%). В пятерку также вошли Lada 4x4 (Нива) (+30,5%) и Chevrolet Niva (+29,7%). Такой же рост показала Lada Niva Travel (+29,7%), следом расположились Toyota Land Cruiser Prado (+29,1%), Renault Duster (+28,1%), Kia Sorento (+27,2%) и Hyundai ix35 (+25,8%).
Первые две строчки рейтинга самых популярных моделей у жителей Самарской области заняли Lada 4x4 (Нива) и Chevrolet Niva со средней стоимостью 376 тыс. и 463 тыс. рублей соответственно. На третьей позиции — Toyota RAV4 (2,3 млн рублей), далее идут Kia Sportage (1,7 млн рублей), Renault Duster (1,1 млн рублей), Toyota Land Cruiser Prado (3,9 млн рублей), Mazda CX-5 (2,3 млн рублей), Lada Niva Travel (1,1 млн рублей), Volkswagen Tiguan (1,8 млн рублей), Nissan Qashqai (1,3 млн рублей) и Toyota Land Cruiser (4,6 млн рублей).
У ряда моделей за год средняя стоимость снизилась на 4% и более. Среди них — Lexus RX (-12,3%, до 3,7 млн рублей), Chery Tiggo (-12%, до 342 тыс. рублей), Hyundai Tucson (-7,4%, до 2,3 млн рублей), Toyota Land Cruiser (-7%, до 4,6 млн рублей), Chevrolet Niva (-6,6%, до 463 тыс. рублей), Kia Sportage (-6,4%, до 1,7 млн рублей) и Lada Niva Legend (-4,5%, до 888 тыс. рублей).