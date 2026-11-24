В ведомстве напомнили, что коронавирус передается от человека к человеку при близком контакте, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются при кашле и чихании, а также при контакте с загрязненными поверхностями. Для предотвращения заражения рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания в местах скопления людей, а также надевать маску при уходе за больным членом семьи и при появлении симптомов ОРВИ.