В Самарской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 70%
Средний показатель по региону превышен в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Октябрьске
В Самарской области за неделю показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил 4,6 на 100 тыс. населения. Это на 70,37% выше показателя семью днями ранее. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
Превышение среднеобластного показателя отмечалось на четырех административных территориях: в Самаре, Жигулевске, Тольятти и Октябрьске.
В ведомстве напомнили, что коронавирус передается от человека к человеку при близком контакте, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются при кашле и чихании, а также при контакте с загрязненными поверхностями. Для предотвращения заражения рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания в местах скопления людей, а также надевать маску при уходе за больным членом семьи и при появлении симптомов ОРВИ.
По данным Роспотребнадзора, эффективность маски повышается в сочетании с другими мерами профилактики: избеганием контактов, частым мытьем рук и дезинфекцией предметов.