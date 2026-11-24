Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс
Госдума приняла пакет налоговых поправок, заложенных в бюджет на 2027–2029 годы. Граждане получат социальный вычет при покупке медизделий для операций. НДФЛ с выигрышей в азартных играх будут рассчитывать за год, вычитая проигранные ставки, а не отдельно с каждого выигрыша. Поправки также повышают штрафы за налоговые нарушения и некоторые госпошлины, расширяют налоговый мониторинг.
Для закрытых и интервальных ПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вводится 15-процентный налог на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Его не будут взимать, если за год пайщикам распределят не менее 90% полученного дохода. За исполнение налоговых обязанностей ответят управляющие компании. Дивиденды нерезидентам из недружественных стран на счета «С» будут облагать налогом на прибыль по ставке 35%.
Личные фонды с долей пассивных доходов более 90% будут платить налог на прибыль по ставке 22% вместо 15%. С 2027 года всем личным фондам запретят применять УСН. Российским компаниям до 2030 года продлили возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых иностранных компаний, если санкции мешают им распределять дивиденды. Льготы для IT-компаний получат и сервисы подписки на электронные книги и аудиокниги.
Кроме того, компании смогут уменьшать налогооблагаемую прибыль на расходы по защите от атак беспилотников. Безвозмездные поставки товаров, передача имущественных прав, выполнение работ и оказание услуг для такой защиты Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС освобождаются от НДС.
Закон начнет действовать после официального опубликования, но для отдельных положений предусмотрены более поздние сроки.