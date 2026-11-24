Для закрытых и интервальных ПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вводится 15-процентный налог на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Его не будут взимать, если за год пайщикам распределят не менее 90% полученного дохода. За исполнение налоговых обязанностей ответят управляющие компании. Дивиденды нерезидентам из недружественных стран на счета «С» будут облагать налогом на прибыль по ставке 35%.