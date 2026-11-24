Шесть наград привезли молодые специалисты «Удмуртнефти» и дочерних обществ с межрегиональной научно-технической конференции «Роснефти»
Команда заработала золото, серебро, бронзу и три победы в номинациях
Совместный проект геолога «Удмуртнефти» Дмитрия Мельника и инженера «ИННЦ» Алины Ромашко победил в секции «Разработка нефтяных и газовых месторождений» победил. Они разработали инновационный подход к проведению соляно-кислотных обработок скважин с помощью забойных манометров.
«Благодаря этой дополнительной операции можно контролировать герметичность посадки двухпакерного оборудования, проводить корректировку дизайна соляно-кислотной обработки и получать наглядную информацию о пласте и эксплуатационной колонне. Метод помогает продлить рентабельную разработку месторождений поздней стадии,— рассказали участники.— Нашей сильной стороной стало командное взаимодействие под руководством наставника Альберта Мавлиева и цеховых геологов».
В секции «Промышленная безопасность, охрана труда» третье место заняла эколог «Удмуртнефти» Софья Мерзлякова. Она предложила визуализировать инструктаж по технике безопасности для каждой профессии и внедрить контроль знаний в области промышленной безопасности и охраны труда с помощью экспресс-тестирования.
«Девять месяцев от идеи до реализации прошли плодотворно,— поделилась Софья Мерзлякова.— Хочу поблагодарить своих руководителей за поддержку и возможность реализовать проект на предприятии».
XXI межрегиональная научно-техническая конференция проходила в Москве. В различных профильных секциях инновационные проекты представили 393 молодых специалиста из 76 дочерних предприятий Компании. Помимо молодых специалистов, в конференции приняли участие студенты профильных вузов страны. Авторы лучших 84 проектов будут включены в кадровый резерв «Роснефти». Их идеи рекомендованы к внедрению в производственный процесс.