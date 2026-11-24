XXI межрегиональная научно-техническая конференция проходила в Москве. В различных профильных секциях инновационные проекты представили 393 молодых специалиста из 76 дочерних предприятий Компании. Помимо молодых специалистов, в конференции приняли участие студенты профильных вузов страны. Авторы лучших 84 проектов будут включены в кадровый резерв «Роснефти». Их идеи рекомендованы к внедрению в производственный процесс.