Путин назначил Алана Гаглоева своим спецпредом по работе с исторической памятью
Президент России Владимир Путин назначил бывшего президента Южной Осетии Алана Гаглоева своим спецпредставителем по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти. Указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Он вступает в силу со дня опубликования.
Алан Гаглоев объявил об отставке с поста главы Южной Осетии 23 июня. Тогда он перешел на должность советника Владимира Путина. Президентом Южной Осетии стал Марат Камболов, до этого назначенный премьером страны.