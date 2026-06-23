Команда интеграторов собрана

Во вторник, 23 июня, президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о своей отставке и переходе на должность советника российского президента Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности главы государства станет назначенный 16 июня премьер-министром Марат Камболов. Теперь в течение трех месяцев в стране должны пройти внеочередные парламентские выборы, которые, вероятно, зафиксируют за Камболовым статус нового лидера и позволят ему совместно с Гаглоевым перейти к реализации соглашения об углублении интеграции между Южной Осетией и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым главой Южной Осетии стал Марат Камболов, который в мае был назначен советником президента республики, 16 июня — ее премьер-министром, а до этого был одним из руководителей Курчатовского института

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Новым главой Южной Осетии стал Марат Камболов, который в мае был назначен советником президента республики, 16 июня — ее премьер-министром, а до этого был одним из руководителей Курчатовского института

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Алан Гаглоев решил сложить с себя полномочия, стало известно из его обращения, опубликованного на сайте президента Южной Осетии 23 июня. В нем он сообщил, что в ходе состоявшейся накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным тот предложил ему стать его советником, чтобы содействовать реализации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Указ о назначении Гаглоева уже опубликован на сайте Кремля, а сам политик приступил к своим обязанностям со вторника.

Упомянутое соглашение было подписано в ходе встречи двух президентов 9 мая. Документ охватывает широкий круг областей и фактически создает базис для интеграции Южной Осетии и России на всех уровнях.

Так, в нем фактически заложено создание единого экономического и инвестиционного пространства: стороны переходят к единому порядку внешних заимствований и инвестиций, а южноосетинская инфраструктура переходит под прямое российское управление.

Внешняя политика, политика в области обороны и безопасности также будут синхронизированы. Законодательство в сфере труда, пенсионного обеспечения и соцзащиты будет приведено к единому российскому стандарту. Но главным пунктом станет отмена десятилетнего ценза оседлости для работы на госслужбе. На смену ему придет разрешение для граждан обеих стран занимать государственные и муниципальные должности на территориях России и Южной Осетии без каких-либо ограничений.

Именно этот пункт позволил Гаглоеву перейти на работу в администрацию президента России, а до этого бывшему первому вице-президенту и директору НИЦ «Курчатовский институт» Марату Камболову 27 мая стать советником Гаглоева, а 16 июня — уже премьер-министром Южной Осетии. После того как президент республики сложил с себя полномочия, исполняющим обязанности главы государства стал господин Камболов. По закону в течение трех месяцев в Южной Осетии должны пройти внеочередные парламентские выборы. Ожидается, что новый президент будет избран не позднее 21 сентября.

Гаглоев во вторник уже призвал население республики сплотиться вокруг своего преемника. «Прошу всех сплотиться вокруг Марата Аркадьевича и вместе работать во благо народа Республики Южная Осетия. Для меня было величайшей честью служить своему народу»,— сказал он. Господин Гаглоев напомнил, что жители Южной Осетии уже сделали исторический выбор быть вместе с Россией и что страна в сложные и переломные моменты была верна своему слову «быть надежным другом России». «Сегодня наша задача — сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта — преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией»,— добавил экс-президент.

Россия, несмотря на признание независимости Южной Осетии в 2008 году, ранее отклоняла просьбы Цхинвала о присоединении к России путем объединения с Северной Осетией, однако слова Гаглоева показывают, что подписание двустороннего соглашения между странами вновь актуализовало эту мечту. Заниматься ее реализацией Гаглоев, вероятно, будет вместе с Камболовым: победа последнего на предстоящих выборах в Южной Осетии практически предопределена — за назначение его на должность премьера парламент проголосовал единогласно, и шанс на появление у него сильного соперника крайне низок.

Источник “Ъ” в администрации президента РФ предлагает рассматривать переход Гаглоева на позицию советника Владимира Путина и как отставку, и как повышение: «отставка через повышение, если хотите». По его словам, смена руководства Южной Осетии обусловлена стагнацией, в которой находится республика. «Настала пора решать стратегический вопрос статуса и дальнейшего развития Южной Осетии. Нужно максимально быстро выйти из анклавного положения в политическом, социальном и экономическом плане. Для этого изменена конституция, пересмотрен ценз оседлости для представителей высших органов власти»,— сказал собеседник “Ъ”.

Вероника Вишнякова, Владимир Новиков, Андрей Прах