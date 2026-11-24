В Оренбургской области приняли закон, который разрешает жителям, пострадавшим от масштабного паводка в 2024 году, брать в аренду пустующие соседние участки без проведения торгов. Об этом стало известно по итогам заседания Законодательного собрания региона во вторник, 24 ноября.