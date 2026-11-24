Пострадавшим от паводка в Оренбуржье разрешили арендовать соседние участки без торгов
Новый закон расширил перечень граждан, которым доступна такая аренда
В Оренбургской области приняли закон, который разрешает жителям, пострадавшим от масштабного паводка в 2024 году, брать в аренду пустующие соседние участки без проведения торгов. Об этом стало известно по итогам заседания Законодательного собрания региона во вторник, 24 ноября.
Пострадавшие от наводнения жители региона ранее получили жилищные сертификаты и передали старые земли муниципалитетам. Однако из-за размеров или конфигурации некоторых участков не получалось построить дом по современным градостроительным нормам.
Новый закон расширил список граждан для аренды государственных и муниципальных участков и добавил в него пострадавших от наводнения владельцев смежных проблемных участков. Жители региона могут законно увеличить площадь своих дворов до установленных нормативов.
Власти региона считают, что новый закон также поможет использовать земли по назначению, а не превращать их в стихийные свалки.