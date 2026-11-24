Еще три министра сохранили пост в Пензенской области
С приставкой врио продолжают работать главы пяти ведомств
Трех министров назначили в Пензенской области. Кадровые решения озвучил на заседании регионального правительства губернатор Олег Мельниченко.
Министром экономического развития и промышленности стал Роман Трялин. Министерство физической культуры и спорта возглавила Евгения Бочкарева. Алмаза Хакимова назначили заместителем председателя правительства по вопросам экономики. Все трое ранее занимали эти же посты.
Большая часть членов правительства Пензенской области сохранила должности. На момент публикации с приставкой врио работают главы министерств образования, труда, ЖКХ и гражданской защиты населения, охраны памятников истории и культуры, тарифного регулирования и госзакупок. Подробнее в материале «Ъ — Средняя Волга»: «14 друзей губернатора».