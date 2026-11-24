В нацпарке «Самарская Лука» закрыли турбазу по решению суда
Объект незаконно размещался на территории заповедника
Советский районный суд Самары запретил эксплуатацию базы отдыха на территории национального парка «Самарская Лука». Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.
Решение принято по заявлению о признании незаконным размещения турбазы на землях заповедника. Исполнительный документ о запрете эксплуатации базы и заключения договоров на размещение отдыхающих поступил в отделение судебных приставов Советского района Самары.
Приставы выехали на место, опечатали жилые домики и административные здания. Должника предупредили о последствиях, которые ждут его, если он откажется исполнять судебное решение: ему может грозить уголовная ответственность. Как отмечают в ведомстве, дальнейший контроль за исполнением решения суда продолжается.