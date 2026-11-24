Приставы выехали на место, опечатали жилые домики и административные здания. Должника предупредили о последствиях, которые ждут его, если он откажется исполнять судебное решение: ему может грозить уголовная ответственность. Как отмечают в ведомстве, дальнейший контроль за исполнением решения суда продолжается.