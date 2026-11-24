Премьер-министр Сингапура пообещал бороться с контрабандой чипов из США в КНР
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что страна намерена противодействовать использованию местных компаний для контрабанды продвинутых ИИ-чипов из США в Китай. Его заявление приводят Bloomberg и South China Morning Post.
«Мы не занимаемся контролем за соблюдением американского экспортного контроля. Но мы не хотим, чтобы Сингапур использовали, в том числе злонамеренно, для обхода американского экспортного контроля»,— заявил господин Вонг. Он сказал, что Сингапур будет содействовать американским расследованиям, а также уже ведет собственное расследование в отношении местных компаний, которые могут участвовать в таких схемах.
Министерство торговли США внесло в черный список базирующуюся в Сингапуре компанию Megaspeed, сотрудничающую с американским производителем ИИ-чипов Nvidia, и еще шесть связанных с ней фирм в Сингапуре, Малайзии и Таиланде. Этому предшествовали публикации СМИ о том, что топ-менеджер Megaspeed Элис Хуанг была китайской шпионкой и любовницей главы Nvidia Дженсена Хуанга. Сингапур уже начал собственное расследование в отношении Megaspeed.