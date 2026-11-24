«Мы не занимаемся контролем за соблюдением американского экспортного контроля. Но мы не хотим, чтобы Сингапур использовали, в том числе злонамеренно, для обхода американского экспортного контроля»,— заявил господин Вонг. Он сказал, что Сингапур будет содействовать американским расследованиям, а также уже ведет собственное расследование в отношении местных компаний, которые могут участвовать в таких схемах.