Только 19% жительниц Казани считают квартиру хорошим подарком от мужчины
В Казани только 19% опрошенных жительниц считают квартиру хорошим подарком от мужчины. Из них 11% рассматривают недвижимость как инвестицию в будущее и проявление заботы, еще 8% полагают, что жилье полезнее многих традиционных подарков, сообщила пресс-служба Level Group.
При этом 32% опрошенных скорее не одобряют идею: по их мнению, дорогой подарок может создать ощущение зависимости или обязательств перед партнером. Еще 23% считают, что жилье не должно становиться способом выражения чувств или влиять на отношения.
23% респондентов относятся к такой идее нейтрально и воспринимают квартиру прежде всего как практичный и финансово значимый подарок. Еще 3% отметили, что их отношение зависело бы от стоимости недвижимости, продолжительности отношений и обстоятельств вручения.
Среди мужчин в Казани удачным такой подарок считают 15% опрошенных, и только 5% рассматривают его как инвестицию в будущее и проявление заботы.
В то же время 21% мужчин полагают, что дорогая недвижимость может создать у женщины ощущение зависимости. Еще 29% считают, что жилье не должно быть способом выражения чувств или влиять на отношения.
Нейтрально к идее относятся 27% респондентов.