В социальной сфере власти города планируют активнее поддерживать молодые семьи. Количество семей, получающих свидетельства на социальную выплату для покупки жилья, должно вырасти с 210 в 2024 году до 436 в 2030 году. Также увеличится число детей, которые смогут отдохнуть в загородных лагерях: с 7 104 человек в 2024 году до 8 102 человек в 2030 году.