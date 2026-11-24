В Самаре утвердили программу развития до 2030 года с ростом зарплат до 132 тыс. рублей
Определены семь приоритетных целей, включая поддержку семей, развитие спорта и цифровую трансформацию управления
Администрация Самары утвердила программу социально-экономического развития города на 2026–2030 годы. Документ подписал временно исполняющий полномочия главы города Михаил Малыхин. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. При этом новых расходных обязательств для городского бюджета он не создает.
Программа разработана с учетом областной программы развития на 2024–2029 годы, национальных целей развития России до 2030 года и Стратегии развития Самары до 2036 года. В ней сформулированы семь ключевых направлений: повышение благополучия жителей, создание условий для развития каждого человека, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнеса и технологий, туризм и гостеприимство, а также цифровая трансформация и эффективное муниципальное управление.
Один из главных показателей — рост зарплат. Согласно документу, среднемесячная номинальная начисленная зарплата на крупных и средних предприятиях Самары должна увеличиться с 81,2 тыс. рублей в 2024 году до 132,6 тыс. рублей в 2030 году. Уже в 2026 году она прогнозируется на уровне 101,9 тыс. рублей.
В социальной сфере власти города планируют активнее поддерживать молодые семьи. Количество семей, получающих свидетельства на социальную выплату для покупки жилья, должно вырасти с 210 в 2024 году до 436 в 2030 году. Также увеличится число детей, которые смогут отдохнуть в загородных лагерях: с 7 104 человек в 2024 году до 8 102 человек в 2030 году.
Отдельное внимание уделено спорту. Доля жителей, систематически занимающихся физкультурой, должна вырасти с 60,5% в 2024 году до 70% в 2030 году. Обеспеченность города спортивными сооружениями увеличится с 29,5% до 31,2%.
В сфере образования программа сохраняет 100-процентную доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет. При этом удовлетворенность населения качеством общего образования должна вырасти с 86,84% в 2024 году до 86,1% в 2030 году.
Кроме того, документ предусматривает поддержку участников специальной военной операции и их семей, включая предоставление земельных участков и помощь в трудоустройстве. Программа также направлена на развитие кадрового потенциала, поддержку молодых специалистов и повышение уровня социальной защищенности граждан.