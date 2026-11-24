В Черноземье 26 ноября ожидается морозная погода, до –5°C
В четверг, 26 ноября, жителей Черноземья ожидает морозная погода, в некоторых регионах возможен снег. Температура будет варьироваться от –2°C до –5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит –3°C, днем поднимется до –2°C, вечером снова составит –3°C, а ночью сохранится на том же уровне. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет –3°C, днем температура сохранится на том же уровне, вечером ожидается –2°C, а ночью температура составит –4°C. Ветер до 7 м/с.
В Курске утром ожидается –4°C, днем будет до –3°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью температура составит –5°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –5°C, днем поднимется до –3°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью снова опустится до –5°C. Ветер до 6 м/с.
В Орле утром ожидается –4°C, днем воздух прогреется до –2°C, вечером столбик термометра покажет до –3°C, а ночью температура составит –5°C. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет –4°C, днем воздух прогреется до –3°C, вечером вновь ожидается –2°C, а ночью столбик термометра покажет до –5°C. Ветер до 6 м/с.