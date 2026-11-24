Кая Каллас предложила включить этот вопрос в будущие переговоры о сотрудничестве с Сирией. Инициативу пока рассматривают страны ЕС. Среди других требований Евросоюза — сокращение военного присутствия России в Сирии, добавила дипломат. В МИД Южной Осетии раскритиковали предложение. В ведомстве обвинили ЕС в «политическом шантаже» и заявили, что намерены поддерживать и расширять отношения с Сирией.