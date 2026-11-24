Каллас выдвинула Сирии ультиматум по Донбассу и Абхазии
Глава евродипломатии Кая Каллас призвала руководство Сирии отказаться от признания ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии в обмен на сближение с Евросоюзом. Об этом она сообщила журналистам, передает Rapporteur. По информации издания, этот вопрос поднимался на встречах Каи Каллас с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани во время ее октябрьской поездки в Дамаск.
Кая Каллас предложила включить этот вопрос в будущие переговоры о сотрудничестве с Сирией. Инициативу пока рассматривают страны ЕС. Среди других требований Евросоюза — сокращение военного присутствия России в Сирии, добавила дипломат. В МИД Южной Осетии раскритиковали предложение. В ведомстве обвинили ЕС в «политическом шантаже» и заявили, что намерены поддерживать и расширять отношения с Сирией.
Санкции ЕС против Сирии действовали с 2011 года и включали ограничения в отношении сирийских чиновников, организаций и отдельных отраслей экономики. В декабре 2024 года был свергнут президент Сирии Башар Асад. К власти в стране пришел Ахмед аш-Шара. После этого Евросоюз начал смягчать санкции в отношении Сирии.