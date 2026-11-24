Темпы роста вкладов ярославцев замедлились втрое
Объем средств на банковских счетах жителей Ярославской области на 1 октября 2026 года превысил 504 млрд руб. С начала года сумма увеличилась на 4,3%, тогда как за аналогичный период прошлого года прирост составлял 15,5%, следует из аналитического доклада Банка России «Региональная экономика».
В течение года динамика вкладов была неравномерной. В январе их объем сократился на 0,8%, в феврале вырос на 2,5%, в марте практически не изменился, в апреле увеличился на 1,8%, а в мае вновь остался почти на прежнем уровне.
Летом темпы прироста замедлились: в июне объем вкладов увеличился на 1,1%, в июле — на 0,4%, в августе — на 0,04%. В сентябре сумма средств на счетах сократилась на 0,3%.
Еще 30,1 млрд руб. жители региона разместили на счетах эскроу. С начала года эта сумма выросла на 11%.