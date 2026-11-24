В Самарской области суд вынес приговор жительнице Уфы за серию краж
В Самарской области суд признал виновной 19-летнюю жительницу Уфы по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как уточняют в надзорном ведомстве, подсудимая вместе со своим знакомым украла портативную колонку, стайлер и игровую приставку в магазинах техники в Самаре и Красном Яру. Самостоятельно она похитила девять банок детской молочной смеси в Жигулевске. Похищенное «гастролеры» сбывали на рынках.
Ранее подсудимая была осуждена за серию краж на территории Самарской, Пензенской и Челябинской областей, а также Республики Башкортостан и приговорена к наказанию в виде лишения свободы.
В этот раз суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тыс. руб. В отношении другого члена преступной группы дело выделено в отдельное производство.