В этот раз суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тыс. руб. В отношении другого члена преступной группы дело выделено в отдельное производство.