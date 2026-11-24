Следом за Воронежем расположились Красноярск (16,6 этажа), Краснодар (15,2), Нижний Новгород (14,4) и Казань (14,2). В конце списка оказались Пермь (12,7), Омск (12,6), Волгоград (12,3), Санкт-Петербург (12) и Челябинск (11,5 этажа), где за год высотность обвалилась на 5,3 этажа.