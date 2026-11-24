Воронеж занял шестое место среди миллионников России по высотности новостроек
К ноябрю 2026 года средняя высотность строящихся жилых домов в Воронеже составила 17,1 этажа. За прошедшие 12 месяцев показатель снизился на 0,4 этажа. С таким результатом областной центр разделил шестую позицию в рейтинге городов-миллионников страны вместе с Самарой. Об этом сообщили в «РБК Недвижимость».
Средняя этажность воронежских строек оказалась выше общероссийского уровня среди миллионников, который к ноябрю составил ровно 16 этажей (минус 0,5 этажа год к году).
В топ-5 лидеров по высотности вошли:
Екатеринбург — 22 этажа (+1,1 за год);
Москва — 21,5 этажа (+0,1);
Уфа — 20,1 этажа (-0,6);
Новосибирск — 19,9 этажа (+0,3);
Ростов-на-Дону — 17,9 этажа (-0,5).
Самара, занимавшая в прошлом году пятую строчку, опустилась на шестое место и сравнялась с Воронежем из-за существенного падения высотности возводимых проектов сразу на 1,4 этажа.
Следом за Воронежем расположились Красноярск (16,6 этажа), Краснодар (15,2), Нижний Новгород (14,4) и Казань (14,2). В конце списка оказались Пермь (12,7), Омск (12,6), Волгоград (12,3), Санкт-Петербург (12) и Челябинск (11,5 этажа), где за год высотность обвалилась на 5,3 этажа.
На прошлой неделе эксперты «РБК Недвижимости» выяснили, что в Воронеже съемная недвижимость стала выгоднее покупки: средняя ежемесячная ставка аренды стандартной «однушки» площадью 37 кв. м к ноябрю 2026-го составила 20,9 тыс. руб. против 4,9 млн руб. при приобретении на вторичном рынке.