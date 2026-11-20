По среднему уровню цен на покупку жилья Воронеж расположился на 13-й строчке среди всех 16 российских мегаполисов. Дешевле жилье продается только в Волгограде и Омске (4,7 млн руб.), а также в Челябинске (4,5 млн руб.). В то же время арендная ставка в Воронеже стала самой низкой среди миллионников. В среднем по российским мегаполисам покупка однокомнатной квартиры обходится в 6,6 млн, аренда — в 31,1 тыс. руб. в месяц.