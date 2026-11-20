Аренда однокомнатной квартиры в Воронеже оказалась выгоднее покупки
В Воронеже сложилась ситуация, при которой аренда жилья становится выгоднее покупки квартиры. Это следует из исследования экспертов «РБК Недвижимости». К ноябрю 2026 года средний платеж за съем типовой однокомнатной квартиры площадью 37 кв. м в городе составил 20,9 тыс. руб. в месяц. Приобретение сопоставимого жилья на вторичном рынке обходится в среднем в 4,9 млн руб.
Преимущество аренды подтверждается расчетом коэффициента price-to-rent (отношение рыночной цены жилья к годовым затратам на его съем). В Воронеже этот показатель достиг 19,2 пункта, приблизившись к отметке в 20 пунктов, выше которой аналитики рекомендуют категорически отказаться от приобретения недвижимости в пользу аренды. Диапазон от 15 до 20 пунктов является промежуточным, однако нынешний индекс приближает Воронеж к группе городов, где покупка квартиры скорее экономически невыгодна.
По среднему уровню цен на покупку жилья Воронеж расположился на 13-й строчке среди всех 16 российских мегаполисов. Дешевле жилье продается только в Волгограде и Омске (4,7 млн руб.), а также в Челябинске (4,5 млн руб.). В то же время арендная ставка в Воронеже стала самой низкой среди миллионников. В среднем по российским мегаполисам покупка однокомнатной квартиры обходится в 6,6 млн, аренда — в 31,1 тыс. руб. в месяц.
В целом по России покупка жилья сохраняет экономический смысл в Новосибирске и Красноярске (где индекс опустился ниже 15 пунктов). В четырех крупнейших центрах с наиболее дорогой недвижимостью — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде — аренда уже признана выгоднее сделки купли-продажи (показатель превысил 20 пунктов).
В октябре средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Воронеже сократилась к сентябрю на 0,8%, до 21,8 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные квартиры подешевели на 1,5% (до 27,6 тыс. руб.), трехкомнатные — на 1% (до 35,3 тыс. руб.).