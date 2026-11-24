Ранее «Счастливый час» позволял владельцам транспортной карты «Алга» пересаживаться с автобуса в автобус, трамвай или троллейбус (и наоборот) без дополнительной оплаты проезда в течение одного часа. Опция распространялась только на «Башавтотранс» и УфаГЭТ.