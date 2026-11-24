В Уфе отменяют акцию «Счастливый час» по транспортной карте
С 1 декабря в общественном транспорте Башкирии прекратит действие акция «Счастливый час», сообщает пресс-служба управления транспорта и связи Уфы. Решение принято по инициативе перевозчиков — АО «Башавтотранс» и МУП «Уфимский городской электротранспорт» (УфаГЭТ) из-за пересмотра и оптимизации тарифной политики.
Ранее «Счастливый час» позволял владельцам транспортной карты «Алга» пересаживаться с автобуса в автобус, трамвай или троллейбус (и наоборот) без дополнительной оплаты проезда в течение одного часа. Опция распространялась только на «Башавтотранс» и УфаГЭТ.
В «Башавтотрансе» отмену акции объясняют изменениями экономических условий. Как отмечает пресс-служба государственного перевозчика, вся финансовая нагрузка обеспечения бесплатных пересадок ложилась на ее плечи. Однако увеличение затрат на топливо, запчасти, комплектующие, заработную плату водителей, покупку новых автобусов потребовали от предприятия «жесткого баланса».
Как сообщал «Ъ-Уфа», этой осенью «Башавтотранс» принял новое билетное меню, вводящее покупку проездных на определенный период и количество поездок.