«Башавтотранс» вводит абонементы в городских автобусах
Билетное меню будет включать в себя лимит поездок или безлимитные проездные
Государственный перевозчик АО «Башавтотранс» представил пользователям транспортной карты «Алга» билетное меню для поездок в городских автобусах. Помимо действующих регулируемых тарифов вводятся абонементы и безлимитные проездные.
Лимитированные абонементы ранжированы по количеству поездок и сроку действия. Абонементы на 30 дней с возможностью совершить от 22 до 60 поездок будут стоить от 900 до 2,4 тыс. руб. Таким образом, стоимость одной поездки при покупке абонемента на 22 рейса составит 40,9 руб., а при покупке абонемента на 60 рейсов — 40 руб. Сейчас проезд по карте «Алга» стоит 42 руб., без нее (при оплате наличными или банковской картой) — 46 руб.
Стоимость абонемента на 60 дней, включающего в себя от 82 до 120 поездок, составит от 3,2 тыс. до 4,7 тыс. руб. То есть, одна поездка будет стоить от 39,02 до 39,17 руб.
Безлимитные проездные предполагают неограниченное количество поездок. 30-дневный проездной будет стоить 2,7 тыс. руб., 90-дневный — 6 тыс. руб. Кроме того, компания предлагает приобрести годовой абонемент за 16 тыс. руб.
Абонементы и проездные оформляются через приложение системы «Алга». Они будут привязаны к банковским картам платежной системы «Мир». В «Башавтотрансе» отмечают, что билетное меню распространяется только на городские маршруты. Кроме того, за один рейс проездным билетом можно воспользоваться лишь один раз, тогда как повторная оплата проезда (например, за второго пассажира) спишется по обычному тарифу.