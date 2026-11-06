«Башавтотранс» вводит абонементы в городских автобусах

Лимитированные абонементы ранжированы по количеству поездок и сроку действия. Абонементы на 30 дней с возможностью совершить от 22 до 60 поездок будут стоить от 900 до 2,4 тыс. руб. Таким образом, стоимость одной поездки при покупке абонемента на 22 рейса составит 40,9 руб., а при покупке абонемента на 60 рейсов — 40 руб. Сейчас проезд по карте «Алга» стоит 42 руб., без нее (при оплате наличными или банковской картой) — 46 руб.