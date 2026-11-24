Депутаты думы Екатеринбурга утвердили новые правила для электросамокатов
Екатеринбургская городская дума 24 ноября на 59-м заседании приняла поправки в правила городского благоустройства, которые регулируют размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и работу операторов сервисов проката. Об этом сообщили в администрации города.
В правилах закрепили понятия «средство индивидуальной мобильности» и «оператор средств индивидуальной мобильности». К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства с двигателем, предназначенные для индивидуального передвижения.
Одно из ключевых нововведений — создание перечня разрешенных мест для размещения прокатных устройств. Его утвердит администрация отдельным правовым актом. Размещать электросамокаты и другие прокатные СИМ на территориях общего пользования за пределами этих зон будет запрещено.
Кроме того, устанавливаются требования к расположению стоянок. Их предлагается организовывать вдоль тротуаров со стороны, удаленной от проезжей части, а также в буферных зонах между тротуарами и велодорожками.
Также операторы сервисов проката будут обязаны убирать неправильно размещенные устройства в течение двух часов после получения уведомления от администрации и сообщать о выполнении требования.
Следующим этапом станет утверждение перечня разрешенных мест размещения СИМ и порядка выявления устройств, оставленных за их пределами. Кроме того, властям потребуется внести изменения в проекты организации дорожного движения и подготовить предложения по корректировке областного закона об административных правонарушениях для установления ответственности за нарушение новых требований.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в 2027 году запретят ездить на электросамокатах еще на девяти участках улиц,