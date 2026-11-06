Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге запретят езду на самокатах еще на девяти участках улиц

В Екатеринбурге в 2027 году запретят ездить на электросамокатах еще на девяти участках улиц, сообщили в городской администрации.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Купить фото
Знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» появятся на следующих улицах:

  • по нечетной стороне ул. Чкалова — от ул. Обувщиков до ул. Ясной;

  • по четной стороне ул. Карла Либкнехта — от проспекта Ленина до ул. Малышева;

  • по обеим сторонам ул. Декабристов — от ул. Розы Люксембург до ул. Чапаева;

  • по четной стороне ул. Куйбышева — от ул. Луначарского до ул. Белинского;

  • по четной стороне ул. Мичурина — от ул. Декабристов до ул. Народной Воли (со стороны гимназии № 40);

  • по нечетной стороне ул. Белинского — от ул. Декабристов до ул. Куйбышева (со стороны парка имени Павлика Морозова);

  • по обеим сторонам ул. 8 Марта — от ул. Малышева до ул. Радищева;

  • по нечетной стороне ул. Патриса Лумумбы — от ул. Братской до ул. Ферганской (со стороны школы № 87);

  • по нечетной стороне ул. Косарева — от ул. Бородина до ул. Инженерной (со стороны школы № 105).

Ограничения вводят для повышения безопасности дорожного движения, прежде всего вблизи социальных объектов и общественных пространств, пояснили в мэрии.
В настоящее время движение самокатов уже запрещено в квартале центральных улиц, ограниченном ул. Вайнера, ул. Антона Валека, переулком Химиков, ул. Горького, ул. Пушкина и ул. Малышева. Запрет распространяется как на арендованные, так и на личные электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры и электровелосипеды.
Полина Бабинцева