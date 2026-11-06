В Екатеринбурге запретят езду на самокатах еще на девяти участках улиц
по нечетной стороне ул. Чкалова — от ул. Обувщиков до ул. Ясной;
по четной стороне ул. Карла Либкнехта — от проспекта Ленина до ул. Малышева;
по обеим сторонам ул. Декабристов — от ул. Розы Люксембург до ул. Чапаева;
по четной стороне ул. Куйбышева — от ул. Луначарского до ул. Белинского;
по четной стороне ул. Мичурина — от ул. Декабристов до ул. Народной Воли (со стороны гимназии № 40);
по нечетной стороне ул. Белинского — от ул. Декабристов до ул. Куйбышева (со стороны парка имени Павлика Морозова);
по обеим сторонам ул. 8 Марта — от ул. Малышева до ул. Радищева;
по нечетной стороне ул. Патриса Лумумбы — от ул. Братской до ул. Ферганской (со стороны школы № 87);
по нечетной стороне ул. Косарева — от ул. Бородина до ул. Инженерной (со стороны школы № 105).