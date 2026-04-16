Евродроны для Украины

Очередное заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» окончательно закрепило тренд на переход отношений между Киевом и европейскими странами к оборонному партнерству. Если до этого Украина преимущественно выступала реципиентом военной помощи, то теперь она участник совместного производства вооружений, платформа для обкатки технологий в боевых условиях и носитель опыта боевого применения различных видов вооружений. Сами поставки оружия тоже изменились: теперь западные страны не просто передают технику из своих запасов, но и готовятся подстраивать производства под нужды Украины.

Состав присутствующих в здании немецкого бундесвера на заседании контактной группы 15 апреля был уже привычен. Лично на встрече присутствовали министр обороны ФРГ Борис Писториус, его британский коллега Джон Хили, глава Минобороны Украины Михаил Федоров и генсек НАТО Марк Рютте. Остальные 50 министров обороны подключились онлайн; военного министра США Пита Хегсета среди них опять не было — Пентагон был представлен заместителем главы отдела политики Элбриджем Колби. Однако сама встреча, проходящая на фоне военной кампании США в Иране, заметно отличалась по характеру обещанной Украине поддержки.

Перед началом заседания Хили объявил о готовности Великобритании поставить своему союзнику более 120 тыс. дронов.

В это число войдут ударные беспилотники большой дальности, логистические и морские БПЛА, а также разведывательные системы. Эта поставка станет самой большой партией дронов, которую получит Киев. При этом Лондон намерен направить бюджетные средства британским концернам Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics для расширения их производства и обеспечения поставки БПЛА с конвейера непосредственно под нужды Киева. Такая схема относительно нова для европейских стран: если ранее речь шла о поставках из имеющихся запасов преимущественно старой техники и закупках необходимых вооружений у Вашингтона, а производство под нужды Киева было ограничено снарядами, то теперь речь идет о строительстве полноценной украино-европейской военно-промышленной сети.

Запад будет давать советы ВСУ В вооруженных силах Украины (ВСУ) создали совещательный орган при главнокомандующем ВСУ Александре Сырском — военный экспертный совет ARES (Allied Reform and Expert Support) под председательством британского генерала Ричарда Ширреффа.

Фото: Michal Cizek / AFP Помимо британского военного, который в 2011–2014 годах занимал должность заместителя верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в новую структуру вошли другие западные военные с «уникальным боевым и управленческим опытом», например, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус, бывший заместитель командующего НАТО по вопросам развития немец Манфред Нильсон и ряд других высокопоставленных военных чинов Канады, Норвегии и Словакии. Задачей совета станет обмен передовым военным опытом между Украиной и странами Запада, а приоритетами — развитие военной науки и образования, повышение эффективности обеспечения потребностей ВСУ, а также консультативно-совещательная поддержка по другим вопросам, относящимся к полномочиям главнокомандующего ВСУ. «Это важный шаг для системного усиления ВСУ. Совет будет помогать внедрять институциональные изменения в системе управления ВСУ, поддерживать трансформацию армии и повышать ее эффективность»,— сообщил Генштаб ВСУ в Тelegram-канале.

В ходе встречи в формате «Рамштайн» Марк Рютте заявил, что НАТО учится у Украины и одновременно делится с ней своими наработками. Для этих целей ранее был создан Совместный центр анализа, обучения и образования (JATEC) в Польше, который помогает корректировать военные стратегии участников альянса на основе данных, полученных с поля боя.

Дальше всего в обмене опытом и технологиями с Украиной продвинулись Германия — Киев и Берлин подписали масштабное соглашение о партнерстве в области производства вооружений и обмена опытом. Как ранее писал “Ъ”, Украина и Германия создадут ряд совместных производств, в том числе на территории ФРГ, продукция которых будет апробироваться на поле боя, а затем Киев будет собирать данные об их использовании и передавать немецкой стороне.

В Великобритании и Нидерландах также уже есть примеры совместных разработок. Власти Норвегии заявляли о планах открыть совместное с Украиной производство БПЛА.

Несмотря на то что в украинских дронах и ракетах используются китайские комплектующие и незамысловатые технологии, их дешевизна и относительная эффективность привлекают внимание в странах НАТО, которые в большинстве своем пока делают упор на качество, а не на количество. Кроме того, еще летом 2025 года в СМИ появилась информация о планах интеграции украинских военных технологий в европейские разработки посредством создания совместных предприятий, что позволит Киеву в перспективе стать заметным экспортером вооружений в собственной нише.

Между тем 15 апреля Минобороны России опубликовало полный список производств украинских дронов и комплектующих к ним в европейских странах, который включает как полностью украинские, так и совместные предприятия. Среди заявленных стран — Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Чехия, Испания, Италия, Израиль и Турция. В оборонном ведомстве расценили решение европейских стран нарастить выпуск БПЛА для Киева как шаг к резкой эскалации и превращение этих стран в «стратегический тыл Украины». В Минобороны указали, что применение таких БПЛА против России может привести к непредсказуемым последствиям.

Вероника Вишнякова