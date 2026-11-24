В 2026 году в Брейтове появился новый дебаркадер для судов типа «Метеор». Аналогичный объект построен для Рыбинска, его планируют установить к навигации 2027 года. Кроме того, регион совместно с правительством Москвы реализует проект по созданию инфраструктуры для причаливания и обслуживания круизных теплоходов.