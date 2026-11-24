В Ярославской области выросло число пассажиров «Восходов»
В навигацию 2026 года внутренним водным транспортом в Ярославской области воспользовались более 480 тыс. пассажиров — примерно столько же, сколько годом ранее. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
На одних направлениях пассажиропоток вырос, на других — сократился. Наиболее заметно увеличилось число пассажиров высокоскоростных судов «Восход»: почти 33 тыс. человек против 8 836 в 2025 году. В этом сезоне открылся новый маршрут, связавший Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Мышкин и Углич.
Вырос пассажиропоток и на Тутаевской переправе. В 2026 году ею рвоспользовались более 188 тыс. человек против 165 173 годом ранее. Рост составил не менее 14%.
На городских маршрутах от речного вокзала Ярославля до Толги и Вакарева число пассажиров сократилось примерно на 6% — почти до 130 тыс. В 2025 году по этим направлениям перевезли 137 709 человек.
Снизилось и число пассажиров экскурсионно-прогулочного электрокатамарана «Белояр»: в этом году он перевез 50 235 человек, тогда как в прошлом — почти 60 тыс.
Число заходов круизных теплоходов в города региона увеличилось на 29 и достигло 2 991. Ярославскую область посетили более 436 тыс. круизных туристов. Самым востребованным направлением стал Углич, где зафиксировали 949 судозаходов и 153 152 туриста. Среди популярных локаций также Ярославль, Мышкин, Тутаев, Рыбинск и «Коприно».
В 2026 году в Брейтове появился новый дебаркадер для судов типа «Метеор». Аналогичный объект построен для Рыбинска, его планируют установить к навигации 2027 года. Кроме того, регион совместно с правительством Москвы реализует проект по созданию инфраструктуры для причаливания и обслуживания круизных теплоходов.