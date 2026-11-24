В Прикамье на учебных сборах погиб подросток
В Чайковском округе во время проведения учебных сборов для школьников подросток потерял сознание. Как сообщил глава муниципалитета в соцсетях Алексей Агафонов, на месте школьнику оказали помощь, но спасти его не удалось.
«В момент произошедшего подросток находился в комнате отдыха перед началом занятий. На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также в округе работает специально созданная комиссия под руководством краевого министерства образования, профильные специалисты разбираются в ситуации», — рассказал господин Агафонов.