В Черноземье в третьем квартале на 38% выросло число корпоративных банкротств

Наиболее заметно число корпоративных банкротств выросло в Курской области — на 80%, с пяти до девяти процедур. В Белгородской области показатель увеличился на 63%, с восьми до 13, в Тамбовской — на 57%, с семи до 11. В Липецкой и Орловской областях количество конкурсных производств выросло на треть — до восьми и четырех соответственно. В Воронежской области оно не изменилось и составило 13.