В Черноземье в третьем квартале на 38% выросло число корпоративных банкротств
В Курской области на 80% выросло число банкротств компаний
В регионах Черноземья в третьем квартале 2026 года было открыто 58 конкурсных производств в отношении компаний и крестьянско-фермерских хозяйств — на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество судебных банкротств граждан сократилось на 41%, до 5,45 тыс., а внесудебных — на 8%, до 899. Это следует из данных «Федресурса».
Наиболее заметно число корпоративных банкротств выросло в Курской области — на 80%, с пяти до девяти процедур. В Белгородской области показатель увеличился на 63%, с восьми до 13, в Тамбовской — на 57%, с семи до 11. В Липецкой и Орловской областях количество конкурсных производств выросло на треть — до восьми и четырех соответственно. В Воронежской области оно не изменилось и составило 13.
Число судебных банкротств граждан, напротив, сократилось во всех регионах макрорегиона. Наиболее существенно — в Белгородской области, на 61%, до 1,05 тыс. процедур. В Воронежской области показатель уменьшился на 45%, до 1,28 тыс., в Тамбовской — на 34%, до 811, в Курской — на 32%, до 689. В Орловской и Липецкой областях снижение составило 22% и 15% соответственно — до 582 и 1,04 тыс. процедур.
Динамика внесудебных банкротств оказалась разнонаправленной. В Воронежской области число начатых через МФЦ процедур увеличилось на 32%, до 425, в Орловской — на 2%, до 55. В остальных регионах показатель сократился: в Белгородской области — на 36%, до 106, в Курской — на 49%, до 86, в Липецкой — на 18%, до 144, в Тамбовской — на 10%, до 83.
В целом в России за третий квартал число открытых конкурсных производств сократилось на 4,5% — до 1,8 тыс. Число банкротств граждан в стране за этот же период впервые в истории снизилось — на 13,1%, до 125,1 тыс.
«Суды и кредиторы стали более активно поощрять реструктуризацию. Хотя доля введенных планов все еще мала, вместе с остановкой роста числа банкротств увеличение их числа — позитивный сигнал»,— пояснил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам первой половины 2026 года в макрорегионе также фиксировался рост числа банкротств компаний. Это стало новой тенденцией после сокращения банкротной динамики по итогам 2025-го. Наиболее заметное увеличение было в Курской области, где количество процедур увеличилось более чем вдвое. Банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей в макрорегионе, напротив, почти везде сократились.