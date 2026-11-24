Никаких предпосылок к дефициту яиц в Свердловской области нет, сообщили в департаменте информационной политики региона. Заявление было сделано на фоне информации о приостановке отгрузки продукции с одной из площадок птицефабрики «Свердловская» — компания продолжает работу и осуществляет отгрузку продукции с других производств.