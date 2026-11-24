Власти заявили об отсутствии предпосылок к дефициту яиц в Свердловской области
Никаких предпосылок к дефициту яиц в Свердловской области нет, сообщили в департаменте информационной политики региона. Заявление было сделано на фоне информации о приостановке отгрузки продукции с одной из площадок птицефабрики «Свердловская» — компания продолжает работу и осуществляет отгрузку продукции с других производств.
Однако торговые сети Свердловской области начали корректировать поставки — в магазинах увеличили объемы поставок товара других производителей. «Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент куриных яиц птицефабрик из Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии и других регионов»,— сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.
На прошлой неделе на птицефабрике «Свердловская» произошла вспышка птичьего гриппа. Предприятие приостановило поставку продукции в магазины, а на площадке птицефабрики уже проходит дезинфекция. По данным источника «Ъ-Урал», из-за вспышки уничтожат 2,5 млн голов несушек.