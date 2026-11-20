Президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что помимо несушек утилизации должно быть подвергнуто и все яйцо, произведенное примерно неделю назад, а то и две, которое еще не прошло по каналам продаж. «Сначала нужно уничтожить поголовье, затем нужно будет провести карантинные мероприятия, и на это уходит довольно много времени, как правило. Карантинные мероприятия на яичных фабриках проводятся в течение 3-4 месяцев, а могут идти до полугода. После этого предприятия еще выдерживают паузу – новое поголовье можно будет сажать в клетки не раньше, чем через полгода. А восстановление поголовья чисто технически занимает около года»,— прокомментировал господин Давлеев. Он отметил, что на рынке не должно возникнуть проблемы, так как дефицита яйца в России нет, а на Урале сосредоточено довольно много фабрик. При этом эксперт отметил, что важным неприятным последствием для всего свердловского птицепрома может стать невозможность экспорта продукции какое-то время.