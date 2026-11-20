И грянул грипп
Птицефабрика «Свердловская» остановила поставку продукции из-за птичьего гриппа
На одном из крупнейших птицеводческих предприятий яичного направления России – птицефабрике «Свердловская» — произошла вспышка птичьего гриппа. Как сообщили «Ъ-Урал» в региональном МинАПК, птицефабрика приостановила поставку продукции в магазины, а на площадке птицефабрики уже проходит дезинфекция. По данным источника «Ъ-Урал», из-за вспышки уничтожат 2,5 млн голов несушек.
Как стало известно «Ъ-Урал», вспышка птичьего гриппа произошла на птицефабрике «Свердловская». Как указано на сайте птицефабрики, в отраслевом рейтинге фабрика входит в десятку крупнейших птицеводческих предприятий яичного направления РФ. Так, в 2023 году ее мощность составила около 1 млрд штук яиц. Более 60% всех яиц, производимых в Свердловской области, приходится на долю «Свердловской». Численность персонала фабрики — более 1 тыс. человек.
Как прокомментировала «Ъ-Урал» министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, ситуация на производстве локальна и находится под контролем.
«Птицефабрика приостановила поставку продукции в магазины. Крупные торговые сети области увеличивают поставки куриного яйца из соседних регионов. Востребованный продукт есть в наличии во всех магазинах торговых сетей области. Приостановка поставок продукции Свердловской птицефабрики не повлияет на насыщение рынка»,— прокомментировала госпожа Кузнецова.
По словам министра, ветеринарные специалисты и другие спецслужбы, входящие в состав областного противоэпизоотического отряда, принимают меры по дезинфекции одной из площадок предприятия и прилегающей территории в максимально короткие сроки. «Все сотрудники производственной площадки работают в штатном режиме, для дополнительной безопасности люди обеспечены средствами индивидуальной защиты»,— добавила Анна Кузнецова.
У птицефабрики есть шесть отделений: Центральное в Екатеринбурге, Сосновское в Каменском округе, Баженовское в Белоярском округе, Белокаменное в Асбесте, Большой Исток в Сысертском округе и Первоуральское. Где именно произошла вспышка, не уточняется.
По данным источника «Ъ-Урал» на птицеводческом рынке, уничтожат около 2,5 млн голов несушек.
АО «Птицефабрика "Свердловская"» присутствует на рынках шести федеральных округов и сотрудничает с оптовыми продавцами и розничными магазинами в 25 регионах России. Основной продукт – товарное яйцо — занимает около 90% в объеме продаж. Предприятие работает как на индустриальном, так и на потребительском рынках. Птицефабрика имеет собственное комбикормовое производство. По данным сервиса Kartoteka.ru, чистая прибыль предприятия по итогам 2025 года составила 476,5 млн руб., выручка – 7,9 млрд руб. Владельцем фабрики является Свердловская область.
Президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что помимо несушек утилизации должно быть подвергнуто и все яйцо, произведенное примерно неделю назад, а то и две, которое еще не прошло по каналам продаж. «Сначала нужно уничтожить поголовье, затем нужно будет провести карантинные мероприятия, и на это уходит довольно много времени, как правило. Карантинные мероприятия на яичных фабриках проводятся в течение 3-4 месяцев, а могут идти до полугода. После этого предприятия еще выдерживают паузу – новое поголовье можно будет сажать в клетки не раньше, чем через полгода. А восстановление поголовья чисто технически занимает около года»,— прокомментировал господин Давлеев. Он отметил, что на рынке не должно возникнуть проблемы, так как дефицита яйца в России нет, а на Урале сосредоточено довольно много фабрик. При этом эксперт отметил, что важным неприятным последствием для всего свердловского птицепрома может стать невозможность экспорта продукции какое-то время.
Приостановка поставок данного производителя может быть ощутима в краткосрочном периоде для регионального рынка, но в первую очередь с точки зрения экономики самого предприятия, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
«Тут важно понимать, что доля предприятия в производстве яиц в области не равна его доле во всем региональном потреблении. Рынок не замкнут административными границами, ну а продукция самой птицефабрики поставляется также и за пределы региона. Поэтому говорить о возможном выпадении конкретного объема предложения в свердловской рознице не совсем корректно. Думаю, что при условии, что очаг действительно останется локальным и ограничения не затронут другие крупные площадки, наиболее вероятным сценарием будет временное перераспределение части поставок между производителями и регионами»,— считает господин Березнюк.
По словам эксперта, для торговых сетей это прежде всего задача замещения объемов и перестройки логистики. «Сама по себе временная остановка одной фабрики или конкретных площадок точно еще не означает дефицита на региональном рынке. Возможности для потенциального замещения сейчас есть, особенно в части пищевых куриных яиц»,— резюмировал он.