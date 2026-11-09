Ростовская область получит 4,51 млрд рублей на возделывание озимых
Ростовская область станет крупнейшим получателем федеральных субсидий на возделывание озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Регион направят 4,51 млрд рублей — около трети всего объема поддержки, на которую правительство выделило свыше 13,3 млрд рублей. Вместе с Краснодарским краем (2,15 млрд рублей) донской регион аккумулирует почти половину общего финансирования.
Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства распределят между 22 регионами, где ведется возделывание озимых: еще 2,07 млрд рублей получит Ставропольский край.
Субсидии предназначены для частичной компенсации расходов сельхозпроизводителей на проведение полевых работ под урожай будущего года. По оценке правительства, они позволят поддержать агротехнологические работы на площади более 5,5 млн га. Для Ростовской области, одного из ведущих зерновых регионов страны, доля в распределении означает приоритетное положение в структуре федеральной аграрной поддержки.