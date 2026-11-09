Ростовская область получит 4,51 млрд рублей на возделывание озимых

Субсидии предназначены для частичной компенсации расходов сельхозпроизводителей на проведение полевых работ под урожай будущего года. По оценке правительства, они позволят поддержать агротехнологические работы на площади более 5,5 млн га. Для Ростовской области, одного из ведущих зерновых регионов страны, доля в распределении означает приоритетное положение в структуре федеральной аграрной поддержки.