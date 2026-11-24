Газ вышел через два этажа
Один человек погиб в результате взрыва в многоквартирном доме в Алтайском крае
Крупнейший за последнее время по своим разрушительным последствиям взрыв бытового газа в Сибири произошел в алтайском селе Кулунда 24 ноября. В результате один житель многоквартирного дома погиб, несколько человек вынуждены воспользоваться пунктом временного размещения. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме №22 на ул. Механизаторской в Кулунде рано утром 24 ноября. Большинство его жильцов еще находились в своих квартирах. По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, взрывная волна разрушила четвертый и пятый этажи второго подъезда. Общая площадь разрушений составила около 300 кв. м. На месте возник пожар, локализовать который удалось на площади 60 кв. м.
Кулунда с населением 14,5 тыс. человек является административным центром одноименного района на западе края. По данным ГИС «ЖКХ», типовой кирпичный дом на ул. Механизаторской, 22 площадью почти 4 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в 1991 году. Здание было исправно, а степень его износа составляла лишь 12%. В доме расположено 60 квартир, в которых проживает 137 человек.
В ликвидации последствий ЧП приняли участие 89 сотрудников и 19 единиц техники МЧС. В их числе аэромобильная группировка. 20 жильцов смогли выбраться из дома самостоятельно, еще шестерых вывели спасатели.
Но без жертв обойтись не удалось. В результате взрыва погиб мужчина 1974 года рождения. Кроме того, неизвестной остается судьба еще одной жительницы дома. Ее еще ищут полицейские, а также сотрудники экстренных служб и следственного управления СКР по Алтайскому краю.
В правительстве региона создали оперативный штаб для координации действий всех экстренных служб. По словам губернатора Виктора Томенко, он взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль. В Кулунду глава региона отправил вице-премьера краевого правительства Игоря Степаненко.
Кулундинскую центральную районную больницу (ЦРБ) перевели в режим ЧС. По данным министерства здравоохранения региона, для приема возможных пострадавших в учреждении подготовили операционный стол и малую операционную. Коллектив местных врачей усилили хирургом Ключевской ЦРБ. Впрочем, пока серьезного вмешательства медиков не потребовалось: из 26 эвакуированных лишь одна женщина обратилась за медицинской помощью с легкими травмами и, получив ее, отказалась от госпитализации.
Во второй половине дня районные власти объявили о том, что на время восстановительных работ в доме прекращена подача воды и тепла, жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим жильцов попросили определиться с местом проживания. Пункт временного размещения (ПВР) разбит в Октябрьской школе на ул. Свердлова, а пункт приема пострадавших — в центре социальной помощи на ул. Советской. Пока услугами ПВР воспользовались только три человека.
Причина происшествия пока официально не объявлена. Прокуратура Алтайского края сообщила о том, что «проводится проверка исполнения федерального законодательства при эксплуатации газового оборудования».
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сотрудники краевого главка СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы.
Взрыв в Кулунде стал крупнейшим по своим последствиям взрывом бытового газа в жилых домах Сибирского федерального округа после трагических событий в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Тогда обрушился целый подъезд дома на ул. Линейной, что привело к гибели 15 человек.