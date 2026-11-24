Во второй половине дня районные власти объявили о том, что на время восстановительных работ в доме прекращена подача воды и тепла, жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим жильцов попросили определиться с местом проживания. Пункт временного размещения (ПВР) разбит в Октябрьской школе на ул. Свердлова, а пункт приема пострадавших — в центре социальной помощи на ул. Советской. Пока услугами ПВР воспользовались только три человека.